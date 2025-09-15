Мирра Андреева сохранила пятое место в новом рейтинге WTA, Арина Соболенко осталась первой

Официальный сайт WTA опубликовал обновлённый рейтинг лучших теннисисток мира в одиночном разряде. Свои позиции сохранили первая ракетка мира Арина Соболенко из Беларуси и лучшая российская теннисистка 18-летняя Мирра Андреева, занимающая пятое место.

Вся десятка лучших также осталась без изменений.

Среди теннисисток из России в топ-100 изменили свои позиции Вероника Кудерметова (с 26-й на 27-ю), Анна Калинская (с 32-й на 31-ю), Анастасия Потапова (с 57-й на 58-ю), Анастасия Захарова (с 80-й на 79-ю) и Камилла Рахимова (с 76-й на 90-ю).

Рейтинг WTA от 15 сентября:

1 (1). Арина Соболенко (Белоруссия) — 11 225 очков;

2 (2). Ига Швёнтек (Польша) — 7933;

3 (3). Кори Гауфф (США) — 7874;

4 (4). Аманда Анисимова (США) — 5159;

5 (5). Мирра Андреева (Россия) — 4793;

6 (6). Мэдисон Киз (США) — 4579;

7 (7). Джессика Пегула (США) — 4383;

8 (8). Жасмин Паолини (Италия) — 4006;

9 (9). Чжэн Циньвэнь (Китай) — 4003;

10 (10). Елена Рыбакина (Казахстан) — 3833;

11 (11). Екатерина Александрова — 3026…

19 (19). Диана Шнайдер — 2246…

21 (21). Людмила Самсонова — 2049…

27 (26). Вероника Кудерметова — 1733…

31 (32). Анна Калинская — 1582…

52 (52). Анастасия Павлюченкова — 1185…

58 (57). Анастасия Потапова — 1076…

65 (65). Полина Кудерметова — 1000…

71 (71). Анна Блинкова — 938…

79 (80). Анастасия Захарова — 892…

90 (76). Камилла Рахимова (все — Россия) — 823.

Видео: Перспективные российские теннисистки