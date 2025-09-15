Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Мирра Андреева сохранила пятое место в новом рейтинге WTA, Арина Соболенко осталась первой

Мирра Андреева сохранила пятое место в новом рейтинге WTA, Арина Соболенко осталась первой
Аудио-версия:
Комментарии

Официальный сайт WTA опубликовал обновлённый рейтинг лучших теннисисток мира в одиночном разряде. Свои позиции сохранили первая ракетка мира Арина Соболенко из Беларуси и лучшая российская теннисистка 18-летняя Мирра Андреева, занимающая пятое место.

Вся десятка лучших также осталась без изменений.

Среди теннисисток из России в топ-100 изменили свои позиции Вероника Кудерметова (с 26-й на 27-ю), Анна Калинская (с 32-й на 31-ю), Анастасия Потапова (с 57-й на 58-ю), Анастасия Захарова (с 80-й на 79-ю) и Камилла Рахимова (с 76-й на 90-ю).

Рейтинг WTA от 15 сентября:

1 (1). Арина Соболенко (Белоруссия) — 11 225 очков;
2 (2). Ига Швёнтек (Польша) — 7933;
3 (3). Кори Гауфф (США) — 7874;
4 (4). Аманда Анисимова (США) — 5159;
5 (5). Мирра Андреева (Россия) — 4793;
6 (6). Мэдисон Киз (США) — 4579;
7 (7). Джессика Пегула (США) — 4383;
8 (8). Жасмин Паолини (Италия) — 4006;
9 (9). Чжэн Циньвэнь (Китай) — 4003;
10 (10). Елена Рыбакина (Казахстан) — 3833;
11 (11). Екатерина Александрова — 3026…
19 (19). Диана Шнайдер — 2246…
21 (21). Людмила Самсонова — 2049…
27 (26). Вероника Кудерметова — 1733…
31 (32). Анна Калинская — 1582…
52 (52). Анастасия Павлюченкова — 1185…
58 (57). Анастасия Потапова — 1076…
65 (65). Полина Кудерметова — 1000…
71 (71). Анна Блинкова — 938…
79 (80). Анастасия Захарова — 892…
90 (76). Камилла Рахимова (все — Россия) — 823.

Видео: Перспективные российские теннисистки

Материалы по теме
Алькарас точно первый до октября, а подъём Мирры в топ-4 отложился. Рейтинговые расклады
Алькарас точно первый до октября, а подъём Мирры в топ-4 отложился. Рейтинговые расклады
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android