Мирра Андреева сохранила пятое место в новом рейтинге WTA, Арина Соболенко осталась первой

Официальный сайт WTA опубликовал обновлённый рейтинг лучших теннисисток мира в одиночном разряде. Свои позиции сохранили первая ракетка мира Арина Соболенко из Беларуси и лучшая российская теннисистка 18-летняя Мирра Андреева, занимающая пятое место.
Вся десятка лучших также осталась без изменений.
Среди теннисисток из России в топ-100 изменили свои позиции Вероника Кудерметова (с 26-й на 27-ю), Анна Калинская (с 32-й на 31-ю), Анастасия Потапова (с 57-й на 58-ю), Анастасия Захарова (с 80-й на 79-ю) и Камилла Рахимова (с 76-й на 90-ю).
Рейтинг WTA от 15 сентября:
1 (1). Арина Соболенко (Белоруссия) — 11 225 очков;
2 (2). Ига Швёнтек (Польша) — 7933;
3 (3). Кори Гауфф (США) — 7874;
4 (4). Аманда Анисимова (США) — 5159;
5 (5). Мирра Андреева (Россия) — 4793;
6 (6). Мэдисон Киз (США) — 4579;
7 (7). Джессика Пегула (США) — 4383;
8 (8). Жасмин Паолини (Италия) — 4006;
9 (9). Чжэн Циньвэнь (Китай) — 4003;
10 (10). Елена Рыбакина (Казахстан) — 3833;
11 (11). Екатерина Александрова — 3026…
19 (19). Диана Шнайдер — 2246…
21 (21). Людмила Самсонова — 2049…
27 (26). Вероника Кудерметова — 1733…
31 (32). Анна Калинская — 1582…
52 (52). Анастасия Павлюченкова — 1185…
58 (57). Анастасия Потапова — 1076…
65 (65). Полина Кудерметова — 1000…
71 (71). Анна Блинкова — 938…
79 (80). Анастасия Захарова — 892…
90 (76). Камилла Рахимова (все — Россия) — 823.
