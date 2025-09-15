Скидки
Теннис

Алькарас сохранил лидерство в рейтинге ATP, Хачанов остался в десятке сильнейших

Испанский теннисист Карлос Алькарас продолжает возглавлять рейтинг Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Обновлённая версия списка опубликована на официальном сайте организации.

На прошлой неделе турниры ATP-тура не проводились в связи с паузой на матчи группового этапа Кубка Дэвиса — 2025. В результате изменений в таблице не произошло — все игроки сохранили свои позиции.

Таким образом, Алькарас остаётся первым номером мирового тенниса, а российский спортсмен Карен Хачанов по-прежнему входит в топ-10 рейтинга.

Среди других отечественных теннисистов стоит выделить прогресс Романа Сафиуллина, он поднялся на две строчки вверх и теперь занимает 90-е место.

Рейтинг АТР от 15 сентября:

  • 1 (1). Карлос Алькарас (Испания) — 11 540 очков
  • 7 (7). Джек Дрэйпер (Великобритания) — 3690
