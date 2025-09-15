Алькарас сохранил лидерство в рейтинге ATP, Хачанов остался в десятке сильнейших

Испанский теннисист Карлос Алькарас продолжает возглавлять рейтинг Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Обновлённая версия списка опубликована на официальном сайте организации.

На прошлой неделе турниры ATP-тура не проводились в связи с паузой на матчи группового этапа Кубка Дэвиса — 2025. В результате изменений в таблице не произошло — все игроки сохранили свои позиции.

Таким образом, Алькарас остаётся первым номером мирового тенниса, а российский спортсмен Карен Хачанов по-прежнему входит в топ-10 рейтинга.

Среди других отечественных теннисистов стоит выделить прогресс Романа Сафиуллина, он поднялся на две строчки вверх и теперь занимает 90-е место.

Рейтинг АТР от 15 сентября:

1 (1). Карлос Алькарас (Испания) — 11 540 очков

2 (2). Янник Синнер (Италия) — 10 780

3 (3). Александр Зверев (Германия) — 5930

4 (4). Новак Джокович (Сербия) — 4830

5 (5). Тейлор Фриц (США) — 4675

6 (6). Бен Шелтон (США) — 4280

7 (7). Джек Дрэйпер (Великобритания) — 3690

8 (8). Алекс де Минор (Австралия) — 3545

9 (9). Лоренцо Музетти (Италия) — 3505

10 (10). Карен Хачанов (Россия) — 3280…

14 (14). Андрей Рублёв — 2610…

18 (18). Даниил Медведев — 2370…