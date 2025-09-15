Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Вообще неадекватные?» Полина Кудерметова — о реакции родственников на матчи с Вероникой

«Вообще неадекватные?» Полина Кудерметова — о реакции родственников на матчи с Вероникой
Аудио-версия:
Комментарии

65-я ракетка мира российская теннисистка Полина Кудерметова рассказала, как родственники реагировали на её очные матчи со старшей сестрой Вероникой Кудерметовой на турнирах WTA в 2025 году.

«Они вообще не смотрели, только говорили: «Они что, с ума сошли там? Кто сетку делал? Вообще, что ли, неадекватные? Как в первом круге?

У нас бабушка вообще не фанатка спорта, можно так сказать. Когда она наши матчи смотрит, когда мы по отдельности играем, у неё бы там давление поднялось. Она просто смотрит первый гейм… папа вывел на большой телевизор, когда мы на US Open выступали, так у неё давление поднялось после двух геймов. Она говорит: «Всё, я больше не буду смотреть, Эдик, зачем ты включил это?» — сказала Полина Кудерметова в видео на YouTube-канале «Больше!».

Материалы по теме
П. Кудерметова: надо сказать, чтобы сёстры никогда не играли друг с другом. Вообще нельзя
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android