«Вообще неадекватные?» Полина Кудерметова — о реакции родственников на матчи с Вероникой

65-я ракетка мира российская теннисистка Полина Кудерметова рассказала, как родственники реагировали на её очные матчи со старшей сестрой Вероникой Кудерметовой на турнирах WTA в 2025 году.

«Они вообще не смотрели, только говорили: «Они что, с ума сошли там? Кто сетку делал? Вообще, что ли, неадекватные? Как в первом круге?

У нас бабушка вообще не фанатка спорта, можно так сказать. Когда она наши матчи смотрит, когда мы по отдельности играем, у неё бы там давление поднялось. Она просто смотрит первый гейм… папа вывел на большой телевизор, когда мы на US Open выступали, так у неё давление поднялось после двух геймов. Она говорит: «Всё, я больше не буду смотреть, Эдик, зачем ты включил это?» — сказала Полина Кудерметова в видео на YouTube-канале «Больше!».