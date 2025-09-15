Впервые с 2019 года две теннисистки до 18 лет победили на турнирах WTA в одном сезоне

Пятая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева и американка Ива Йович (73-й номер рейтинга) стали первыми теннисистками с 2019 года, которым удалось выиграть титул WTA, не достигнув 18-летнего возраста, сообщает Opta Ace.

Ранее, в 2019 году, победительницами турниров WTA в возрасте до 18 лет становились американки Кори Гауфф на турнире в Линце (Австрия) и Аманда Анисимова на турнире в Боготе (Колумбия).

Мирра Андреева в сезоне-2025 стала чемпионкой турниров WTA-1000 в Дубае (ОАЭ) и в Индиан-Уэлсе (США), а Ива Йович одержала победу на турнире WTA-500 в Гвадалахаре (Мексика), завоевав свой первый титул во взрослой карьере.