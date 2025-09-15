Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Впервые с 2019 года две теннисистки до 18 лет победили на турнирах WTA в одном сезоне

Впервые с 2019 года две теннисистки до 18 лет победили на турнирах WTA в одном сезоне
Комментарии

Пятая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева и американка Ива Йович (73-й номер рейтинга) стали первыми теннисистками с 2019 года, которым удалось выиграть титул WTA, не достигнув 18-летнего возраста, сообщает Opta Ace.

Ранее, в 2019 году, победительницами турниров WTA в возрасте до 18 лет становились американки Кори Гауфф на турнире в Линце (Австрия) и Аманда Анисимова на турнире в Боготе (Колумбия).

Мирра Андреева в сезоне-2025 стала чемпионкой турниров WTA-1000 в Дубае (ОАЭ) и в Индиан-Уэлсе (США), а Ива Йович одержала победу на турнире WTA-500 в Гвадалахаре (Мексика), завоевав свой первый титул во взрослой карьере.

Материалы по теме
Долгожданный камбэк Корнеевой! Чемпионка юниорских ТБШ начинает покорять взрослый тур
Долгожданный камбэк Корнеевой! Чемпионка юниорских ТБШ начинает покорять взрослый тур
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android