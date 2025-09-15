Впервые с 2008 года два тинейджера выиграли титулы на уровне WTA на одной неделе

17-летняя американская теннисистка Ива Йович и 19-летняя француженка Тьянцоа Ракотоманга-Ражана стали первой парой тинейджеров за 17 лет, которой удалось выиграть турниры на уровне WTA на одной неделе.

Йович победила на турнире категории WTA-500 в мексиканской Гвадалахаре. В финале она обыграла колумбийку Эмилиану Аранго со счётом 6:4, 6:1.

Ракотоманга-Ражана выиграла соревнования в Сан-Паулу (Бразилия). В матче за титул она победила представительницу Индонезии Джаниче Чен со счётом 6:3, 6:4.

В 2008 году в рамках одной соревновательной недели, будучи тинейджерами, турниры выиграли экс первая ракетка датчанка Каролина Возняцки (Токио) и румынка Сорана Кырстя (Ташкент).