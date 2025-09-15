Скидки
Теннис Новости

Коккинакис: никто из теннисистов не проходил через подобное хирургическое вмешательство

Коккинакис: никто из теннисистов не проходил через подобное хирургическое вмешательство
Австралийский теннисист Танаси Коккинакис рассказал, какого плана операцию ему пришлось перенести, чтобы вновь получить возможность вернуться к теннисным тренировкам.

«Это был риск, на который я сознательно пошёл, понимая, что, возможно, второго шанса не будет. Никто из теннисистов никогда не проходил через подобное хирургическое вмешательство, так что это была крайне рискованная ставка. Сложность в том, что ты не можешь сравнить себя ни с кем — остаётся только ждать.

Это была скорее уникальная операция, чем редкая, но я отказывался продолжать в том же духе, как раньше, то есть играть через боль. Вот с чем мне пришлось мириться в последние годы, поэтому я захотел рискнуть и посмотреть, что из этого выйдет», — приводит слова Коккинакиса Punto De Break.

Последний раз Коккинакис выходил на корт в матче парного разряда (с Ником Кирьосом) на Australian Open — 2025. Они снялись по ходу матча первого круга с соотечественниками Джеймсом Даквортом и Александаром Вукичем при счёте 5:7, 2:3 из-за травмы Коккинакиса.

