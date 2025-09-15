«Я больше не мог этого терпеть». Коккинакис — об операции на грудной мышце

Австралийский теннисист Танаси Коккинакис рассказал, какие проблемы со здоровьем мучили его до того, как он сделал операцию. В последний раз Коккинакис выходил на корт в январе 2025 года в матче парного разряда турнира, где он принимал участие с Ником Кирьосом. Теннисисты не завершили матч первого круга из-за травмы Коккинакиса.

«Я играл с разрывом грудной мышцы на протяжении большей части последних четырёх–пяти лет. Если я пытался выиграть матч до победы в трёх сетах или когда пробовал провести два матча подряд, у меня опухала рука, и я больше не мог продолжать. Если решал двигаться дальше по инерции, в итоге всё равно заканчивалось отказом от игры.

Я больше не мог этого терпеть, не хотел снова проходить через ситуацию, когда побеждаешь в матче, а потом вынужден сняться. Хотелось попробовать нечто новое, чтобы понять, можно ли улучшить положение, но реальность такова: мне удалили много рубцовой ткани и отрезали половину правой грудной мышцы. Врачи пересадили часть ахиллова сухожилия умершего донора, чтобы соединить мою разорванную грудную мышцу с плечом», — приводит слова Коккинакиса Punto De Break.