«Было честью». Фонсека — об игре на глазах Джоковича на Кубке Дэвиса с Циципасом

42-я ракетка мира бразильский теннисист Жоао Фонсека высказался о присутствии 24-кратного победителя турниров «Большого шлема» серба Новака Джоковича на его матче на Кубке Дэвиса — 2025. Фонсека играл с греком Стефаносом Циципасом и одержал победу со счётом 6:4, 3:6, 7:5.

«Я слышал о его приезде и видел, как он прибыл во время матча. Для меня было честью играть перед ним. Надеюсь, ему понравилось», — приводит слова Фонсеки We love tennis.

Ранее стало известно, что Джокович арендовал дом в Глифаде в южном пригороде Афин, где собирается жить с семьёй. Сообщалось, что Новак получил вид на жительство в стране.