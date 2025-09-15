Скидки
Теннис Новости

Танаси Коккинакис рассказал, когда планирует вернуться к выступлению на турнирах

Австралийский теннисист Танаси Коккинакис рассказал о сроках своего возвращения на корт, отметив, что будет очень расстроен, если этого не произойдёт к старту сезона-2026.

«Сейчас я чувствую себя хорошо, вернулся на корт пару недель назад, начал серьёзно тренироваться, и мои удары с задней линии почти восстановились на 100%. Самое сложное — подача, над ней я работаю больше всего, посмотрим. Моя цель — вернуться в тур в 2026 году. Я наслаждаюсь этим моментом, перезапуском с нуля, возможностью играть без боли, чего мне почти никогда не удавалось в карьере. Психологически я в порядке, хотя если в итоге не смогу вернуться в начале 2026 года, во время австралийской серии, это будет очень тяжело принять», — приводит слова Коккинакиса Punto De Break.

Последний раз Коккинакис выходил на корт в матче парного разряда (с Ником Кирьосом) на Australian Open — 2025. Они снялись по ходу матча первого круга с соотечественниками Джеймсом Даквортом и Александаром Вукичем при счёте 5:7, 2:3 из-за травмы Коккинакиса.

