Главная Теннис Новости

Руне не пожал руку судье после поражения в матче на Кубке Дэвиса, в котором имел матчбол

Руне не пожал руку судье после поражения в матче на Кубке Дэвиса, в котором имел матчбол
11-я ракетка мира датский теннисист Хольгер Руне отказался пожимать руку судье на вышке после своего матча с испанцем Педро Мартинесом на Кубке Дэвиса — 2025. Руне проиграл со счётом 1:6, 6:4, 6:7 (3:7). В третьем сете он подавал на победу в поединке и имел матчбол.

«Он этого не заслуживает. Это совершенно очевидно, учитывая столько ошибок. Не думаю, что это была очень хорошая работа. Поэтому не думаю, что он это заслужил», — приводит слова Руне Tennis World USA.

Фото: Кадр из трансляции

Стоит отметить, что сначала Руне протянул руку в сторону судьи, но затем покачал головой, не стал жать ему руку и ушёл в сторону своей скамейки.

Фото: Кадр из трансляции

Хольгер Руне: знаю, что могу победить Алькараса и Синнера
