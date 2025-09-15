Скидки
«Есть разница в воспитании». Руне раскритиковал испанских болельщиков на Кубке Дэвиса

«Есть разница в воспитании». Руне раскритиковал испанских болельщиков на Кубке Дэвиса
Комментарии

11-я ракетка мира датский теннисист Хольгер Руне выразил недовольство поведением испанских болельщиков во время его матча с испанцем Педро Мартинесом на Кубке Дэвиса — 2025.

Руне проиграл со счётом 1:6, 6:4, 6:7 (3:7). В третьем сете он подавал на победу в поединке и имел матчбол.

«Я просто подумал, что есть разница в манерах датчан и испанцев. Когда мы играли против Сербии, атмосфера тоже была совершенно потрясающей, но было явно больше уважения.

Есть небольшая разница в воспитании. Было немного неспортивных моментов, но я сталкивался и с более серьёзными ситуациями. Однако исход матча решило не это», — приводит слова Руне Tennis World USA.

