«Любая может выиграть турнир». Ига Швёнтек — о шансах победить на «пятисотнике» в Сеуле

Шестикратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек оценила свой статус главного фаворита на победу на турнире WTA-500 в Сеуле (Южная Корея), который проходит с 15 по 21 сентября.

«Не думаю, что сейчас есть смысл даже думать о финале, ведь любая девушка может выиграть турнир. Сюда приезжают отличные теннисисты, поэтому буду действовать постепенно. Я приехала сюда только вчера, поэтому мне нужно сосредоточиться на тренировках и первом матче.

Посмотрим, как буду себя чувствовать, как буду играть, и в финал могут выйти многие. Увидим. Я мало тренировалась, поскольку мне нужно было время восстановиться и сделать всё возможное, чтобы быть готовой к матчам. Физически чувствую себя отлично, ощущаю, что мне нужно ещё потренироваться, но у меня ничего не болит. Всё хорошо», — приводит слова Швёнтек TennisUpToDate.