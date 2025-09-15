«Опыт многому научит». Ига Швёнтек высказалась о своей дисквалификации за допинг

Шестикратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек вспомнила, как пропустила все азиатские турниры в 2024 году из-за дисквалификации за нарушение антидопинговых правил.

«Я рада, что это позади, и рада, что смогла быстро с этим справиться. Пропустить всю азиатскую серию было непросто, поскольку я думала, что смогу бороться за первое место в конце года. Но после пропуска таких важных турниров во время дисквалификации это было просто невозможно. Этот опыт меня ещё многому научит. Я, конечно, рада быть здесь», — приводит слова Швёнтек Tennis World USA.