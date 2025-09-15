Стала известна сетка турнира в Ханчжоу, где сыграют Рублёв, Медведев и Бублик

Определилась сетка хардового турнира категории ATP-250 в Ханчжоу (Китай), где сыграют два российских теннисиста — Андрей Рублёв и Даниил Медведев, а также представитель Казахстана Александр Бублик. Они стали первыми тремя сеяными соревнований и начнут турнир со второго круга.

Теннис. Турнир ATP-250 в Ханчжоу (Китай). Матчи второго круга:

Андрей Рублёв (Россия, 1) — Александар Ковачевич (США) или Лука Нарди (Италия);

Даниил Медведев (Россия, 2) — квалифаер или Марин Чилич (Хорватия);

Александр Бублик (Казахстан, 3) — Александар Вукич (Австралия) или Давид Гоффен (Бельгия).

В 2024 году турнир в Ханчжоу выиграл хорват Марин Чилич, в финале он одолел китайца Чжан Чжичжэня.