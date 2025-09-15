Тренер Швёнтек: в теннисе нельзя становиться предсказуемым

Вим Фиссетт, бельгийский тренер шестикратной чемпионки турниров «Большого шлема», второй ракетки мира польской теннисистки Иги Швёнтек, поделился мнением, насколько для теннисистов необходимо быть непредсказуемыми в плане игры, чтобы оставаться успешными.

«В теннисе нельзя становиться предсказуемым. Нужно развиваться, иначе соперники привыкнут к твоей игре и будут знать, чего ожидать. После своего последнего матча с Карлосом Алькарасом Янник Синнер признал: «Да, я был слишком предсказуем. Мне нужно разнообразить свою игру». И в этом вся суть, особенно на самом высоком уровне.

Все ищут способы прогрессировать. Мы — тоже. Если хочешь оставаться на вершине, каждый год нужно добавлять что-то новое в свой теннис», — приводит слова Фиссетта We Love Tennis.