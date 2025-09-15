Скидки
Муратоглу рассказал, как отдых после Уимблдона помог Алькарасу победить на US Open — 2025

Муратоглу рассказал, как отдых после Уимблдона помог Алькарасу победить на US Open — 2025
Известный французский менеджер и тренер Патрик Муратоглу поделился мнением о том, как успешное чередование отдыха и работы позволило испанскому теннисисту Карлосу Алькарасу подойти в отличном состоянии к US Open — 2025 и одержать победу на турнире, обыграв в финале итальянца Янника Синнера (6:2, 3:6, 6:1, 6:4).

US Open (м). Финал
07 сентября 2025, воскресенье. 21:50 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
1 : 3
1 2 3 4 5
             
2 		6 1 4
6 		3 6 6
             
Карлос Алькарас
2
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

«Вы, вероятно, видели фотографии Карлоса Алькараса, веселящегося после победы на US Open. Честно говоря, после всего, чего он добился, он это заслужил.

В теннисе, если вы хотите достичь цели, нужно выкладываться на 100%, быть сконцентрированным на 100% и бороться, как зверь, во время матчей. Но вам также нужны моменты, чтобы расслабиться, повеселиться и просто жить. Во время этого US Open было видно, насколько он счастлив. Он был свеж ментально и полностью сосредоточен. В прошлом году, после Олимпиады, Карлос не взял много времени на отдых и к началу американского тура он уже устал от тенниса. В этом году, после Уимблдона, он действительно отдохнул — и результаты не заставили себя ждать. Управление временем отдыха — ключевой элемент для достижения высоких результатов», — приводит слова Муратоглу We Love Tennis.

Устроят ли Медведев и Рублёв российское дерби в финале? Обзор сетки Ханчжоу
Устроят ли Медведев и Рублёв российское дерби в финале? Обзор сетки Ханчжоу
