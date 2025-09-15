Муратоглу рассказал, как отдых после Уимблдона помог Алькарасу победить на US Open — 2025

Известный французский менеджер и тренер Патрик Муратоглу поделился мнением о том, как успешное чередование отдыха и работы позволило испанскому теннисисту Карлосу Алькарасу подойти в отличном состоянии к US Open — 2025 и одержать победу на турнире, обыграв в финале итальянца Янника Синнера (6:2, 3:6, 6:1, 6:4).

«Вы, вероятно, видели фотографии Карлоса Алькараса, веселящегося после победы на US Open. Честно говоря, после всего, чего он добился, он это заслужил.

В теннисе, если вы хотите достичь цели, нужно выкладываться на 100%, быть сконцентрированным на 100% и бороться, как зверь, во время матчей. Но вам также нужны моменты, чтобы расслабиться, повеселиться и просто жить. Во время этого US Open было видно, насколько он счастлив. Он был свеж ментально и полностью сосредоточен. В прошлом году, после Олимпиады, Карлос не взял много времени на отдых и к началу американского тура он уже устал от тенниса. В этом году, после Уимблдона, он действительно отдохнул — и результаты не заставили себя ждать. Управление временем отдыха — ключевой элемент для достижения высоких результатов», — приводит слова Муратоглу We Love Tennis.