Теннис

Кори Гауфф поделилась фотографией со своей прабабушкой

Кори Гауфф поделилась фотографией со своей прабабушкой
Двукратная победительница турниров «Большого шлема», третья ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф опубликовала на личной странице в социальных сетях фотографию со своей прабабушкой.

«С 90-летием, прабабушка», — подписала снимок Кори.

Фото: Из личного архива Гауфф

В 2025 году Кори Гауфф победила на «Ролан Гаррос». В финале она обыграла белорусскую теннисистку Арину Соболенко в трёх сетах со счётом 6:7 (5:7), 6:2, 6:4.

На Открытом чемпионате США — 2025 Гауфф дошла до третьего круга. Она потерпела поражение от японки Наоми Осаки (3:6, 2:6), которая в дальнейшем проиграла американке Аманде Анисимовой на стадии полуфинала.

«Опыт многому научит». Ига Швёнтек высказалась о своей дисквалификации за допинг
