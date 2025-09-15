Кори Гауфф поделилась фотографией со своей прабабушкой

Двукратная победительница турниров «Большого шлема», третья ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф опубликовала на личной странице в социальных сетях фотографию со своей прабабушкой.

«С 90-летием, прабабушка», — подписала снимок Кори.

Фото: Из личного архива Гауфф

В 2025 году Кори Гауфф победила на «Ролан Гаррос». В финале она обыграла белорусскую теннисистку Арину Соболенко в трёх сетах со счётом 6:7 (5:7), 6:2, 6:4.

На Открытом чемпионате США — 2025 Гауфф дошла до третьего круга. Она потерпела поражение от японки Наоми Осаки (3:6, 2:6), которая в дальнейшем проиграла американке Аманде Анисимовой на стадии полуфинала.