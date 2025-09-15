Скидки
Теннис

«Даже не думай мне что-то говорить!» Феррер был в ярости от поведения Руне на Кубке Дэвиса

Бывшая третья ракетка мира, капитан сборной Испании Давид Феррер пришёл в ярость от действий 11-й ракетки мира датчанина Хольгера Руне во время матча Испания – Дания за выход в финальную восьмёрку Кубка Дэвиса – 2025.

Феррер был недоволен поведением Руне во время его матча с испанцем Педро Мартинесом. Руне проиграл со счётом 1:6, 6:4, 6:7 (3:7). В третьем сете он подавал на победу в поединке и имел матчбол, после матча Хольгер не стал пожимать судье руку.

Во время матча Феррер не сдержался и напрямую обратился к судье.

«Послушай меня. В первом сете он оскорбил болельщиков, а потом выбил два мяча, и ты даже не назначил ему штраф. И вот я подбадриваю его, а этот парень подходит ко мне, чтобы что-то сказать. Даже не думай мне что-то говорить! Я говорю с тобой по-испански, потому что ты прекрасно меня понимаешь. Когда он бьёт по мячу, это должен быть штраф, и он говорит «пошёл ты» толпе», — приводит слова Феррера TennisUpTodate.

Сборная Испании выиграла матч с Данией со счётом 3:2. Отметим, что после первого дня датчане вели со счётом 2:1.

