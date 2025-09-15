Скидки
Теннис

Анастасия Павлюченкова досрочно завершила сезон-2025

Анастасия Павлюченкова досрочно завершила сезон-2025
Олимпийская чемпионка 2020 года в миксте, 52-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Павлюченкова досрочно завершила сезон-2025.

«Для меня этот сезон закончен. Следующий турнир – что-то перед Открытым чемпионатом Австралии. Пока не решила, что именно», — приводит слова Павлюченковой телеграм-канал «Больше!».

Лучшим достижением Павлюченковой в текущем сезоне на турнирах «Большого шлема» стали выходы в четвертьфиналы Открытого чемпионата Австралии — 2025 и Уимблдона-2025. В Мельбурне Анастасия проиграла будущей финалистке Арине Соболенко со счётом 2:6, 6:2, 3:6, а в Лондоне со счётом 1:6, 6:7 (9:11) уступила тоже будущей финалистке турнира, американке Аманде Анисимовой.

Новости. Теннис
