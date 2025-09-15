Скидки
Теннис

«Это что-то вроде чуда». Корретха высказался об успехах Алькараса

«Это что-то вроде чуда». Корретха высказался об успехах Алькараса
Экс вторая ракетка мира и двукратный финалист Открытого чемпионата Франции Алекс Корретха прокомментировал успехи в карьере первой ракетки мира Карлоса Алькараса.

«Это благословение — иметь такого игрока, как Алькарас. Он настоящий подарок для спорта. Это что-то вроде чуда. В прошлом у нас было много великих игроков, но после Рафаэля Надаля, нашей легенды спорта, совершенно неожиданно у нас появился Карлос, который с ним сопоставим. Он выигрывает «Большие шлемы», он первая ракетка мира. Это что-то очень неожиданное, и мы рады тому, что он у нас есть. Думаю, мы должны это ценить, так как всё то, что он делает, очень тяжело. Ему всего лишь 22 года, а он уже выиграл шесть титулов «Большого шлема».

В будущем он выиграет ещё больше титулов «Большого шлема». Его любит каждый за его естественность. Он такой простой и скромный, говорит обо всём, что чувствует, прямолинейный, действует чётко. Он особенный», — приводит слова Корретхи BolaVIP.

Алькарасу 22 года, он является первой ракеткой мира и обладателем шести титулов «Большого шлема». В финале минувшего Открытого чемпионата США Алькарас победил одного из своих главных конкурентов, итальянца Янника Синнера.

