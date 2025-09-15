Каролина Плишкова провела и выиграла первый матч после двух операций на голеностопе

Бывшая первая ракетка мира, финалистка двух турниров «Большого шлема» 33-летняя чешская теннисистка Каролина Плишкова провела и выиграла первый матч с US Open – 2024 (29 августа).

Плишкова вернулась на корт на турнире категории WTA-125 в Калдаш-да-Раинье (Португалия). В матче первого круга Каролина (WC) со счётом 6:1, 4:6, 7:5 обыграла 279-ю ракетку мира из Франции Тессу Андрианжафитримо. Напряжённый поединок продлился 2 часа и 38 минут.

Напомним, на US Open – 2024 Плишкова подвернула ногу и была вынуждена сняться с матча с Жасмин Паолини после трёх розыгрышей. Далее Каролине пришлось перенести две операции на голеностопе: в сентябре 2024 года и в мае 2025 года.