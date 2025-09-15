Скидки
Павлюченкова: врачи говорили взять паузу с «Ролан Гаррос». Все свои силы и здоровье отдала

Финалистка «Ролан Гаррос» — 2021, олимпийская чемпионка 2020 года в миксте, 52-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Павлюченкова рассказала, какие проблемы со здоровьем испытывала по ходу сезона-2025. Ранее россиянка объявила, что завершила спортивный год досрочно.

«Мне врачи говорили в целом паузу взять с «Ролан Гаррос». То, что я сделала на траве в Истбурне и Уимблдоне, можно назвать чудом, там я уже болела и играла с температурой. На Уимблдоне я даже не тренировалась, после побед не приезжала на корт. На тех турнирах я уже все свои силы и здоровье отдала», — сказала Павлюченкова на YouTube-канале «Больше!».

Комментарии
