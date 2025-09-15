Янник Синнер выбрал между неделей без пасты и неделей без тенниса

Четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер принял участие в забавной викторине в социальных сетях бренда Explora Journeys (компания, которая занимается организацией круизов класса «люкс»). Синнер является его глобальным амбассадором.
— Подача или приём?
— Приём.
— Упражнения или беговая дорожка?
— Боже мой. Мне нравится беговая дорожка.
— Средиземноморье или Карибский бассейн [имеется в виду отдых в этих регионах]?
— Карибский бассейн.
— Сладкий или солёный завтрак?
— Нет, я готов есть сладости постоянно. Я люблю сладкое.
— Неделя без пасты или неделя без тенниса?
— Оу. Неделя без тенниса. Это значит, что я могу ездить в круизы (смеётся).
— День в бассейне или спа-салоне?
— День бассейна.