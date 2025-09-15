Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Янник Синнер выбрал между неделей без пасты и неделей без тенниса

Четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер принял участие в забавной викторине в социальных сетях бренда Explora Journeys (компания, которая занимается организацией круизов класса «люкс»). Синнер является его глобальным амбассадором.

— Подача или приём?

— Приём.

— Упражнения или беговая дорожка?

— Боже мой. Мне нравится беговая дорожка.

— Средиземноморье или Карибский бассейн [имеется в виду отдых в этих регионах]?

— Карибский бассейн.

— Сладкий или солёный завтрак?

— Нет, я готов есть сладости постоянно. Я люблю сладкое.

— Неделя без пасты или неделя без тенниса?

— Оу. Неделя без тенниса. Это значит, что я могу ездить в круизы (смеётся).

— День в бассейне или спа-салоне?

— День бассейна.