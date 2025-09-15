Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Янник Синнер выбрал между неделей без пасты и неделей без тенниса

Янник Синнер выбрал между неделей без пасты и неделей без тенниса
Аудио-версия:
Комментарии

Четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер принял участие в забавной викторине в социальных сетях бренда Explora Journeys (компания, которая занимается организацией круизов класса «люкс»). Синнер является его глобальным амбассадором.

— Подача или приём?
— Приём.

— Упражнения или беговая дорожка?
— Боже мой. Мне нравится беговая дорожка.

— Средиземноморье или Карибский бассейн [имеется в виду отдых в этих регионах]?
— Карибский бассейн.

— Сладкий или солёный завтрак?
— Нет, я готов есть сладости постоянно. Я люблю сладкое.

— Неделя без пасты или неделя без тенниса?
— Оу. Неделя без тенниса. Это значит, что я могу ездить в круизы (смеётся).

— День в бассейне или спа-салоне?
— День бассейна.

Материалы по теме
У Синнера есть большая проблема. По одному из показателей он не входит в топ-50 в мире
У Синнера есть большая проблема. По одному из показателей он не входит в топ-50 в мире
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android