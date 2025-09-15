Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Расписание турнира WTA-500 в Сеуле на 16 сентября

16 сентября продолжится основной турнир категории WTA-500 в Сеуле (Южная Корея). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием его второго игрового дня.

Теннис. Турнир WTA-500, Сеул. 1-й круг. Расписание игрового дня на 16 сентября (время московское):

8:00. Барбора Крейчикова (Чехия) – Татьяна Прозорова (Россия, Q).

8:00. Диана Шнайдер (Россия, 5) – Кэти Макнелли (США, Q).

9:30. Сюзан Ламенс (Нидерланды) – Татьяна Мария (Германия).

9:30. Анастасия Захарова (Россия, LL) – Сорана Кырстя (Румыния).

11:30. Эмма Радукану (Великобритания, 8) – Жаклин Кристиан (Румыния).

13:30. Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия, 6) – Да Ён Бэк (Южная Корея, WC).

Призовой фонд турнира в Сеуле составил $ 1 064 510. Его действующей чемпионкой является Беатрис Хаддад-Майя.