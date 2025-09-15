Скидки
Главная Теннис Новости

Стали известны имена запасных на Кубке Лэйвера — 2025

Организаторы выставочного турнира «Кубок Лэйвера – 2025» объявили имена запасных на грядущем старте. Соревнования пройдут с 19 по 21 сентября в Сан-Франциско (США).

Сборная Европы: 22-я ракетка мира чех Томаш Махач.

Сборная мира: 86-я ракетка мира американец Дженсон Бруксби.

Основной состав сборной Европы:

  • Карлос Алькарас (Испания);
  • Каспер Рууд (Норвегия);
  • Александр Зверев (Германия);
  • Хольгер Руне (Дания);
  • Якуб Меншик (Чехия);
  • Флавио Коболли (Италия).

Основной состав сборной мира:

  • Тейлор Фриц (США);
  • Фрэнсис Тиафо (США);
  • Франсиско Серундоло (Аргентина);
  • Жоао Фонсека (Бразилия);
  • Райлли Опелка (США);
  • Алекс Михельсен (США).

Капитаном команды Европы будет чемпион «Ролан Гаррос» — 1983 француз Янник Ноа, сборной мира — восьмикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира американец Андре Агасси.

