Стали известны имена запасных на Кубке Лэйвера — 2025

Организаторы выставочного турнира «Кубок Лэйвера – 2025» объявили имена запасных на грядущем старте. Соревнования пройдут с 19 по 21 сентября в Сан-Франциско (США).

Сборная Европы: 22-я ракетка мира чех Томаш Махач.

Сборная мира: 86-я ракетка мира американец Дженсон Бруксби.

Основной состав сборной Европы:

Карлос Алькарас (Испания);

Каспер Рууд (Норвегия);

Александр Зверев (Германия);

Хольгер Руне (Дания);

Якуб Меншик (Чехия);

Флавио Коболли (Италия).

Основной состав сборной мира:

Тейлор Фриц (США);

Фрэнсис Тиафо (США);

Франсиско Серундоло (Аргентина);

Жоао Фонсека (Бразилия);

Райлли Опелка (США);

Алекс Михельсен (США).

Капитаном команды Европы будет чемпион «Ролан Гаррос» — 1983 француз Янник Ноа, сборной мира — восьмикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира американец Андре Агасси.