Стали известны имена запасных на Кубке Лэйвера — 2025
Организаторы выставочного турнира «Кубок Лэйвера – 2025» объявили имена запасных на грядущем старте. Соревнования пройдут с 19 по 21 сентября в Сан-Франциско (США).
Сборная Европы: 22-я ракетка мира чех Томаш Махач.
Сборная мира: 86-я ракетка мира американец Дженсон Бруксби.
Основной состав сборной Европы:
- Карлос Алькарас (Испания);
- Каспер Рууд (Норвегия);
- Александр Зверев (Германия);
- Хольгер Руне (Дания);
- Якуб Меншик (Чехия);
- Флавио Коболли (Италия).
Основной состав сборной мира:
- Тейлор Фриц (США);
- Фрэнсис Тиафо (США);
- Франсиско Серундоло (Аргентина);
- Жоао Фонсека (Бразилия);
- Райлли Опелка (США);
- Алекс Михельсен (США).
Капитаном команды Европы будет чемпион «Ролан Гаррос» — 1983 француз Янник Ноа, сборной мира — восьмикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира американец Андре Агасси.
Материалы по теме
Комментарии