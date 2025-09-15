Янник Синнер: предпочту побеждать некрасиво, потому что ненавижу проигрывать

Четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер в викторине от бренда Explora Journeys (занимается организацией круизов класса «люкс»), глобальным амбассадором которого он является, рассказал о своём отношении к разного рода победам.
— Центральный корт или открытое море?
— Надеюсь, что моя работа всегда будет заключаться в том, чтобы играть на центральном корте, но вы же знаете, как открытое море даёт ощущение безопасности и расслабленности.
— Фитнес-студия или йога на рассвете?
— Фитнес.
— Побеждать некрасиво или проигрывать красиво?
— О, нет. Я всё же скажу, что выигрывать некрасиво, потому что я ненавижу проигрывать.