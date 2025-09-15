Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Смысл не в безупречных победах». Циципас опубликовал философский пост

«Смысл не в безупречных победах». Циципас опубликовал философский пост
Комментарии

Греческий теннисист, 27-я ракетка мира Стефанос Циципас выложил пост, в котором описал своё отношение к победам и поражениям.

«Смысл не в безупречных победах и не в избегании ошибок. Он в ритме между падениями и возрождениями, смелости с открытыми глазами и сердцем встретиться с неизвестностью. Сила рождается в готовности развиваться, а не в иллюзии идеальности», – написал Циципас на странице в соцсети.

27-летний Циципас является первым греком, вошедшим в топ-100 и топ-10 мирового теннисного рейтинга. На минувшем US Open он дошёл до второго круга, в котором проиграл немцу Даниэлю Альтамайеру. Также он является двукратным финалистом турниров «Большого шлема» (2021, 2023).

Материалы по теме
Стефанос Циципас проиграл Жоао Фонсеке в матче Кубка Дэвиса — 2025
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android