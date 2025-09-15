«Смысл не в безупречных победах». Циципас опубликовал философский пост

Греческий теннисист, 27-я ракетка мира Стефанос Циципас выложил пост, в котором описал своё отношение к победам и поражениям.

«Смысл не в безупречных победах и не в избегании ошибок. Он в ритме между падениями и возрождениями, смелости с открытыми глазами и сердцем встретиться с неизвестностью. Сила рождается в готовности развиваться, а не в иллюзии идеальности», – написал Циципас на странице в соцсети.

27-летний Циципас является первым греком, вошедшим в топ-100 и топ-10 мирового теннисного рейтинга. На минувшем US Open он дошёл до второго круга, в котором проиграл немцу Даниэлю Альтамайеру. Также он является двукратным финалистом турниров «Большого шлема» (2021, 2023).