Роджер Федерер раскрыл, кто из его четверых детей участвует в теннисных турнирах

20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира швейцарский теннисист Роджер Федерер рассказал об уникальном опыте своих детей. У Роджера и его жены Мирки четверо детей: сёстры-близнецы Майла Роуз и Шарлин Рива и братья-близнецы Лео и Ленни.

«Я постоянно находился дома, каждый день ходил в школу пешком. У меня всё было совсем по-другому. А мои дети много времени провели на домашнем обучении, мы много переезжали. Их жизнь перевернулась с самого первого дня, так что, думаю, у них была очень интересная, но не самая лёгкая жизнь.

Что касается тенниса, то один из моих сыновей, Лео, участвует в теннисных турнирах, остальные чуть менее заинтересованы в этом, но все они играют в теннис, катаются на лыжах и играют в гольф. Так что я рад, что у нас спортивная семья», — приводит слова Федерера First Sportz со ссылкой на подкаст Not Your Country Club.