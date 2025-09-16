«Могут задевать размер моего носа». Федерер — о том, что нелегко переносит хейт в соцсетях

20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира 44-летний швейцарский теннисист Роджер Федерер признался, что у него сложные отношения с социальными сетями.

«Честно говоря, мне это даётся непросто из-за обилия комментариев. Я довольно неплохо умею их усваивать. Например, если я читаю десять комментариев и девять из них положительные о моём бэкхенде, то один негативный не заставит меня сомневаться.

Но комментарии могут касаться моей внешности, размера носа и множества других вещей, и это может ранить. Думаю, я справляюсь с этим неплохо. Когда я что-то публикую, активно веду соцсети и думаю о них, я не знаю, как с этим справляться. Проблема в постоянной необходимости что-то выкладывать. Поэтому иногда я предпочитаю публиковать реже, потому что хочу провести день, думая о чём-то другом.

Но это невероятный инструмент, ведь я вырос во времена, когда достаточно было иметь веб-сайт. Сейчас, когда ты что-то публикуешь, это мгновенно распространяется повсюду, как в случае с моим уходом на пенсию. Так что это отношения любви-ненависти, но я думаю, что для большинства людей это может быть очень полезным инструментом», — приводит слова Федерера We Love Tennis со ссылкой на подкаст Not Your Country Club.