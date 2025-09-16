Психолог Даниила Медведева объяснила скандальное поведение россиянина на US Open

Франциска Дозе, психолог Даниила Медведева, высказалась о поведении россиянина в матче первого круга Открытого чемпионата США с французом Бенжаменом Бонзи. Встреча закончилась победой француза в пяти сетах со счётом 6:3, 7:5, 6:7 (5:7), 0:6, 6:4. В третьем сете Медведев находился на грани поражения, устроил скандал и неприлично высказался в адрес судьи.

«Я могу сказать, что удивлена и в то же время нет. Потому что он не первый и не единственный, кто делает подобные вещи. Теннис — это спорт, который провоцирует такие эмоциональные всплески. Даниил в какой-то мере привык к перепадам настроения, и да, они иногда бывают резкими и неприятными. Его поведение раздражает и также влияет на публику. Мы помним Джона Макинроя, например, в его время он вызывал схожие эмоции… Тем не менее мне кажется важным чётко разграничивать то, что обсуждается: игровой эпизод с остановкой, поломка ракетки, то, что он говорит судье на вышке? Это не одно и то же. У меня сложилось впечатление, что всё было смешано и поставлено на один уровень», — приводит слова Дозе Tennis Majors.

Медведева оштрафовали на $ 42,5 тыс. за поведение на US Open.