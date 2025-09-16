Психолог Медведева: то, что делает Даниил, неполиткорректно, возможно, неприемлемо

Франциска Дозе, психолог российского теннисиста Даниила Медведева, рассказала, как относится к эмоциональному поведению россиянина на кортах.

«То, что делает Даниил, мягко говоря, не слишком политкорректно. Это не принято и, возможно, неприемлемо, особенно потому, что многие игроки умеют сдерживаться и контролировать себя, сталкиваясь с теми же раздражающими факторами. То же самое можно сказать и о публике, которая реагирует. Мы видим, что преувеличения есть по обе стороны «сцены»: одна сторона провоцирует другую и наоборот. Но когда происходят подобные ситуации со стороны спортсменов, за ними нет злого умысла или желания навредить. Для игроков с высокой эмоциональной живостью, как у Даниила, то, что происходит в этот момент — это одновременно и бессознательное, и осознанное, между потерей контроля и контролем над тем, что проявляется здесь и сейчас. Прерывание игры из-за фотографа на корте на US Open было, по меньшей мере, неожиданным и вызвало переоценку восприятия. Это приводит к преувеличению реакций. И, возможно, создаёт ситуацию, в которой игрок может воспользоваться изъянами системы», — приводит слова Дозе Tennis Majors.

Напомним, в матче первого круга US Open Медведев проиграл французу Бенжамену Бонзи. В третьем сете Медведев находился на грани поражения, устроил скандал и неприлично высказался в адрес судьи.