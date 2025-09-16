Франциска Дозе: все подвержены сильной энергии Медведева, словно загипнотизированы

Франциска Дозе, психолог российского теннисиста Даниила Медведева, рассказала о влиянии россиянина на окружающих во время матчей.

«Судья на вышке должен задавать рамки и правила в матче. Если бы он проявил себя жёстче, сумел пресечь то, что выходит за пределы, возможно, ситуация не зашла бы так далеко. Мы видим на кадрах, что все подвержены очень сильной энергии, которую в тот момент излучает Даниил. Все словно загипнотизированы тем, что он транслирует своей энергией.

То, что исходит с корта во время матча, формирует целую систему, в которой каждый занимает место и играет роль. Публика, судья, игроки, команды — всё это образует систему с циркулирующей энергией. В какой-то момент Даниил захватывает энергию всех», — приводит слова Дозе Tennis Majors.

Напомним, в матче первого круга US Open Медведев проиграл французу Бенжамену Бонзи.