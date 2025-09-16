Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Франциска Дозе: все подвержены сильной энергии Медведева, словно загипнотизированы

Франциска Дозе: все подвержены сильной энергии Медведева, словно загипнотизированы
Аудио-версия:
Комментарии

Франциска Дозе, психолог российского теннисиста Даниила Медведева, рассказала о влиянии россиянина на окружающих во время матчей.

«Судья на вышке должен задавать рамки и правила в матче. Если бы он проявил себя жёстче, сумел пресечь то, что выходит за пределы, возможно, ситуация не зашла бы так далеко. Мы видим на кадрах, что все подвержены очень сильной энергии, которую в тот момент излучает Даниил. Все словно загипнотизированы тем, что он транслирует своей энергией.

То, что исходит с корта во время матча, формирует целую систему, в которой каждый занимает место и играет роль. Публика, судья, игроки, команды — всё это образует систему с циркулирующей энергией. В какой-то момент Даниил захватывает энергию всех», — приводит слова Дозе Tennis Majors.

Напомним, в матче первого круга US Open Медведев проиграл французу Бенжамену Бонзи.

Материалы по теме
«Я начал думать о разрыве раньше него». Откровенный Сервара — о Медведеве и многом другом
«Я начал думать о разрыве раньше него». Откровенный Сервара — о Медведеве и многом другом
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android