Анастасия Потапова опубликовала милые фото со своими собаками после возвращения из США

58-я ракетка мира 24-летняя российская теннисистка Анастасия Потапова выложила фотографии в своём телеграм-канале, где показала, как проводит время со своими собаками после возвращения из США после серии хардовых турниров.

«Что-то я совсем забросила мой телеграм-канал, думаю, пора исправлять ситуацию… Начнём с прекрасного возвращения домой после Американской серии… Но это было недолго…» — написала Потапова в своём телеграм-канале.

В нынешнем сезоне 24-летняя Потапова выиграла один титул в одиночке. Это случилось в феврале на хардовом турнире WTA-250 в Клуж-Напоке. В финале она победила итальянку Лючию Бронцетти.

