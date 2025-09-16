«Уже готовимся к Китаю». Анастасия Потапова поделилась фото из отпуска в Испании

58-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Потапова разместила публикацию с отдыха на личной странице в социальных сетях. Спортсменка проводила время на Мальорке (Испания).

«За это время даже успели посетить свадьбу друзей на Пальме. Было очень душевно, красиво и вкусно! Но это было уже давно… сейчас уже готовимся к Китаю», — написала Потапова в своём телеграм-канале.

Фото: Из личного архива Потаповой

На US Open — 2025 Анастасия Потапова дошла до второго круга в одиночном разряде. Она потерпела поражение от 18-летней соотечественницы Мирры Андреевой со счётом 1:6, 3:6.

В нынешнем сезоне 24-летняя Потапова выиграла один титул в одиночке. Это случилось в феврале на хардовом турнире WTA-250 в Клуж-Напоке. В финале она победила итальянку Лючию Бронцетти.