Матчи Korea Open отложены из-за дождя

Матчи Открытого чемпионата Кореи, который проходит в Сеуле, отложены из-за погодных условий. Начало матчей было запланировано на 8:00 по московскому времени.

Сегодня, 16 сентября, в Сеуле должны состояться шесть встреч первого круга. В матчах сыграют три россиянки: Диана Шнайдер встретится с американкой Кэти Макнелли, Татьяна Прозорова сыграет с представительницей Чехии Барборой Крейчиковой, Анастасия Захарова встретится с румынкой Сораной Кырстей.

Женский турнир открытого чемпионата Кореи по теннису относится к серии WTA-500. Призовой фонд турнира в Сеуле составил $ 1 064 510. Его действующей победительницей является бразильянка Беатрис Хаддад-Майя.