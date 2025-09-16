Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Матчи Korea Open отложены из-за дождя

Матчи Korea Open отложены из-за дождя
Комментарии

Матчи Открытого чемпионата Кореи, который проходит в Сеуле, отложены из-за погодных условий. Начало матчей было запланировано на 8:00 по московскому времени.

Сегодня, 16 сентября, в Сеуле должны состояться шесть встреч первого круга. В матчах сыграют три россиянки: Диана Шнайдер встретится с американкой Кэти Макнелли, Татьяна Прозорова сыграет с представительницей Чехии Барборой Крейчиковой, Анастасия Захарова встретится с румынкой Сораной Кырстей.

Женский турнир открытого чемпионата Кореи по теннису относится к серии WTA-500. Призовой фонд турнира в Сеуле составил $ 1 064 510. Его действующей победительницей является бразильянка Беатрис Хаддад-Майя.

Материалы по теме
Стала известна сетка турнира WTA-500 в Сеуле, где сыграют Шнайдер и Александрова
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android