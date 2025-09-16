Татьяна Прозорова разгромно проиграла Барборе Крейчиковой в первом круге турнира в Сеуле
194-я ракетка мира российская теннисистка Татьяна Прозорова не смогла пробиться во второй круг турнира категории WTA-500 в Сеуле (Южная Корея). На старте соревнований она потерпела поражение от чешки Барборы Крейчиковой (39-й номер рейтинга) со счётом 1:6, 2:6.
Сеул (ж). 1-й круг
16 сентября 2025, вторник. 10:55 МСК
39
Барбора Крейчикова
Б. Крейчикова
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|2
194
Татьяна Прозорова
Т. Прозорова
Матч продолжался 1 час 18 минут. За это время Прозорова не выполнила подач навылет, допустила одну двойную ошибку и не реализовала ни одного из двух заработанных брейк-пойнтов. На счету Крейчиковой два эйса, одна двойная ошибка и пять реализованных брейк-пойнтов из шести.
Во втором круге турнира в Сеуле Крейчикова сыграет с победительницей матча Жаклин Кристиан (Румыния) — Эмма Радукану (Великобритания).
