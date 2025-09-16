Хольгер Руне: многие игроки любят Кубок Лэйвера даже больше, чем турниры «Большого шлема»

11-я ракетка мира датский теннисист Хольгер Руне поделился ожиданиями от участия в Кубке Лэйвера — 2025, который пройдёт с 19 по 21 сентября в Сан-Франциско (США).

«Я поговорил со многими игроками, и они говорят, что это одно из самых увлекательных соревнований, просто великолепное мероприятие. Многие любят этот турнир даже больше, чем турниры «Большого шлема». У меня высокие ожидания, но прежде всего я просто буду получать от этого удовольствие.

Нам не так часто удаётся играть в команде, поэтому это очень здорово. Думаю, я преуспею в такой обстановке. С нетерпением жду матчей. Планирую вложить много энергии и энергии», — приводит слова Руне сайт Кубка Лэйвера.