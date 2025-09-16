Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Руне заявил о желании сыграть с Алькарасом в парном разряде на Кубке Лэйвера

Руне заявил о желании сыграть с Алькарасом в парном разряде на Кубке Лэйвера
Комментарии

11-я ракетка мира датский теннисист Хольгер Руне изъявил желание сыграть в парном разряде с шестикратным победителем турниров «Большого шлема», лидером мирового рейтинга испанцем Карлосом Алькарасом на Кубке Лэйвера — 2025.

Руне и Алькарас играли однажды в паре — в 2017 году на юниорском турнире Les Petit As, где дошли до полуфинала.

«Это может быть очень классно — вновь пережить этот момент. Хорошие воспоминания. Конечно же, мы много раз играли друг с другом, находясь по разные стороны сетки. Теперь мы наконец-то можем попробовать сыграть на одной стороне, и это будет очень здорово», — приводит слова Руне сайт Кубка Лэйвера.

Кубок Лэйвера — 2025 пройдёт с 19 по 21 сентября в Сан-Франциско (США).

Материалы по теме
Хольгер Руне: многие игроки любят Кубок Лэйвера даже больше, чем турниры «Большого шлема»
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android