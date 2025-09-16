Скидки
Матчи Шнайдер, Захаровой, Радукану в Сеуле перенесены на завтра из-за дождя

Ряд матчей на турнире категории WTA-500 в Сеуле (Южная Корея) были перенесены на среду, 17 сентября, из-за продолжающихся дождей. Во вторник успели провести только один целый матч с участием чешки Барборы Крейчиковой и россиянки Татьяны Прозоровой (6:2, 6:1).

Встреча россиянки Дианы Шнайдер и американки Кэти Макнелли была прервана перед стартом решающего сета (2:6, 6:2). Матчи с участием россиянки Анастасии Захаровой и британки Эммы Радукану не успели начаться из-за погодных условий.

Сеул (ж). 1-й круг
17 сентября 2025, среда. 07:30 МСК
Диана Шнайдер
19
Россия
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер
Остановлен
1 : 1
1 2 3
         
2 		6
6 		2
         
Кэти Макнелли
93
США
Кэти Макнелли
К. Макнелли

Турнир в Сеуле проходит с 15 по 21 сентября, призовой фонд — $ 1 064 510. Действующей победительницей соревнований является бразильянка Беатрис Хаддад-Майя.

