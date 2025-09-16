Матчи Шнайдер, Захаровой, Радукану в Сеуле перенесены на завтра из-за дождя
Поделиться
Ряд матчей на турнире категории WTA-500 в Сеуле (Южная Корея) были перенесены на среду, 17 сентября, из-за продолжающихся дождей. Во вторник успели провести только один целый матч с участием чешки Барборы Крейчиковой и россиянки Татьяны Прозоровой (6:2, 6:1).
Встреча россиянки Дианы Шнайдер и американки Кэти Макнелли была прервана перед стартом решающего сета (2:6, 6:2). Матчи с участием россиянки Анастасии Захаровой и британки Эммы Радукану не успели начаться из-за погодных условий.
Сеул (ж). 1-й круг
17 сентября 2025, среда. 07:30 МСК
19
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер
Остановлен
1 : 1
|1
|2
|3
|
|6
|
|2
93
Кэти Макнелли
К. Макнелли
Турнир в Сеуле проходит с 15 по 21 сентября, призовой фонд — $ 1 064 510. Действующей победительницей соревнований является бразильянка Беатрис Хаддад-Майя.
Материалы по теме
Комментарии
- 16 сентября 2025
-
15:00
-
14:37
-
14:22
-
12:13
-
10:30
-
09:31
-
08:30
-
07:59
-
04:55
-
04:00
-
03:26
-
01:00
-
00:29
- 15 сентября 2025
-
23:46
-
23:16
-
23:06
-
22:26
-
21:41
-
21:26
-
20:27
-
19:44
-
19:24
-
18:26
-
15:24
-
15:13
-
15:00
-
14:48
-
14:22
-
12:32
-
12:09
-
11:48
-
11:46
-
11:31
-
11:28
-
11:09