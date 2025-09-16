Паула Бадоса: люблю соревнования. Это то, ради чего я живу

20-я ракетка мира испанская теннисистка Паула Бадоса поделилась настроем перед участием в Кубке Билли Джин Кинг — 2025. Бадоса не играла на турнирах с Уимблдона-2025 из-за очередной травмы.

«У меня всё хорошо, я восстановилась, по крайней мере, боли не беспокоят. Постепенно растёт интенсивность тренировок. Надеюсь, к среде я буду в максимально хорошей форме.

Я люблю соревнования. Это то, ради чего я живу. И в этом году мне не удалось многого добиться. Год начался очень хорошо, а потом… с этим было трудно смириться. Но теперь я хочу закончить сезон наилучшим образом», — приводит слова Бадосы AS.

В четвертьфинале сборная Испании сразится с Украиной. Действующими обладательницами Кубка Билли Джин Кинг являются теннисистки сборной Италии.