«Зверский мировой рекорд». Веснина — о достижении Дюплантиса на чемпионате мира

Олимпийская чемпионка 2016 года в парном разряде российская теннисистка Елена Веснина отреагировала на достижение двукратного олимпийского чемпиона в прыжках с шестом шведа Армана Дюплантиса на чемпионате мира – 2025 в Токио (Япония). Дюплантис в 14-й раз установил новый мировой рекорд в прыжках с шестом.

«Понимаю, что у меня канал посвящён теннису, но обойти этот абсолютно зверский мировой рекорд Арманда Дюплантиса просто не могу. С третьей попытки Дюплантис побил мировой рекорд и прыгнул на 6 м 30 см», — написала Веснина на своей странице в социальных сетях.

Рекордную высоту (6,20 м) Дюплантис преодолел с третьей попытки. Отметим, что победу на чемпионате мира он обеспечил себе ещё с прыжком на 6,15 м. Предыдущий мировой рекорд Арман Дюплантис установил в августе 2025 года — 6,29 м.