Циципас назвал самый великодушный поступок, который может сделать человек во время беседы

Двукратный финалист турниров «Большого шлема», 28-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас опубликовал философский пост на своей странице в социальных сетях.

«Самое великодушное, что может сделать человек, — это выслушать собеседника, не заготавливая следующую тему для разговора», — написал Циципас на своей странице в социальных сетях.

27-летний Циципас является первым греком, вошедшим в топ-100 и топ-10 мирового теннисного рейтинга. На минувшем US Open он дошёл до второго круга, в котором проиграл немцу Даниэлю Альтмайеру. Также он является двукратным финалистом турниров «Большого шлема» (2021, 2023). В нынешнем сезоне Стефанос Циципас стал победителем турнира АТР-500 в Дубае (ОАЭ). В финале он обыграл канадца Феликса Оже-Альяссима.