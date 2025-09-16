Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Циципас назвал самый великодушный поступок, который может сделать человек во время беседы

Циципас назвал самый великодушный поступок, который может сделать человек во время беседы
Аудио-версия:
Комментарии

Двукратный финалист турниров «Большого шлема», 28-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас опубликовал философский пост на своей странице в социальных сетях.

«Самое великодушное, что может сделать человек, — это выслушать собеседника, не заготавливая следующую тему для разговора», — написал Циципас на своей странице в социальных сетях.

27-летний Циципас является первым греком, вошедшим в топ-100 и топ-10 мирового теннисного рейтинга. На минувшем US Open он дошёл до второго круга, в котором проиграл немцу Даниэлю Альтмайеру. Также он является двукратным финалистом турниров «Большого шлема» (2021, 2023). В нынешнем сезоне Стефанос Циципас стал победителем турнира АТР-500 в Дубае (ОАЭ). В финале он обыграл канадца Феликса Оже-Альяссима.

Материалы по теме
«Смысл не в безупречных победах». Циципас опубликовал философский пост
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android