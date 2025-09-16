«С корабля на бал». Вероника Кудерметова показала, как проводит время в Казани

27-я ракетка мира российская теннисистка Вероника Кудерметова в социальных сетях поделилась фото из леса в Казани.

Фото: Из личного архива Вероники Кудерметовой

«С корабля на бал», — подписала фото Кудерметова и добавила эмодзи гриба.

На турнире WTA-500 в Гвадалахаре (Мексика) Кудерметова во втором круге проиграла представительнице Андорры Виктории Хименес-Касинцевой со счётом 4:6, 2:6. После Вероника снялась с турнира WTA-500 в Сеуле (Южная Корея). Далее россиянка должна выступить на «тысячнике» в Пекине (Китай).

Напомним, в этом сезоне Вероника Кудерметова стала чемпионкой Уимблдона в парном разряде. Вместе с представительницей Бельгии Элисе Мертенс россиянка в решающем матче обыграла Се Шувэй и Елену Остапенко (3:6, 6:2, 6:4).