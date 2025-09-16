Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«С корабля на бал». Вероника Кудерметова показала, как проводит время в Казани

«С корабля на бал». Вероника Кудерметова показала, как проводит время в Казани
Комментарии

27-я ракетка мира российская теннисистка Вероника Кудерметова в социальных сетях поделилась фото из леса в Казани.

Фото: Из личного архива Вероники Кудерметовой

«С корабля на бал», — подписала фото Кудерметова и добавила эмодзи гриба.

На турнире WTA-500 в Гвадалахаре (Мексика) Кудерметова во втором круге проиграла представительнице Андорры Виктории Хименес-Касинцевой со счётом 4:6, 2:6. После Вероника снялась с турнира WTA-500 в Сеуле (Южная Корея). Далее россиянка должна выступить на «тысячнике» в Пекине (Китай).

Напомним, в этом сезоне Вероника Кудерметова стала чемпионкой Уимблдона в парном разряде. Вместе с представительницей Бельгии Элисе Мертенс россиянка в решающем матче обыграла Се Шувэй и Елену Остапенко (3:6, 6:2, 6:4).

Материалы по теме
«Вообще неадекватные?» Полина Кудерметова — о реакции родственников на матчи с Вероникой
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android