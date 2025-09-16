Скидки
Рууд, Пол, Шаповалов и Димитров заявились на турнир ATP-250 в Стокгольме

Комментарии

Стала известна заявка турнира категории ATP-250 в Стокгольме (Швеция), который пройдёт с 13 по 19 октября. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с заявкой соревнований.

Теннис. ATP-250 в Стокгольме (Швеция). Топ-8 сеяных:

  1. Каспер Рууд (Норвегия);
  2. Томми Пол (США);
  3. Уго Умбер (Франция);
  4. Денис Шаповалов (Канада);
  5. Григор Димитров (Болгария);
  6. Таллон Грикспор (Нидерланды);
  7. Кэмерон Норри (Великобритания);
  8. Александр Мюллер (Франция).

Также на соревнованиях планируют выступить итальянцы Лоренцо Сонего, Маттео Берреттини, австралиец Алексей Попырин, серб Миомир Кецманович и хорват Марин Чилич.

Действующим чемпионом соревнований является американец Томми Пол.

