Рууд, Пол, Шаповалов и Димитров заявились на турнир ATP-250 в Стокгольме
Стала известна заявка турнира категории ATP-250 в Стокгольме (Швеция), который пройдёт с 13 по 19 октября. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с заявкой соревнований.
Теннис. ATP-250 в Стокгольме (Швеция). Топ-8 сеяных:
- Каспер Рууд (Норвегия);
- Томми Пол (США);
- Уго Умбер (Франция);
- Денис Шаповалов (Канада);
- Григор Димитров (Болгария);
- Таллон Грикспор (Нидерланды);
- Кэмерон Норри (Великобритания);
- Александр Мюллер (Франция).
Также на соревнованиях планируют выступить итальянцы Лоренцо Сонего, Маттео Берреттини, австралиец Алексей Попырин, серб Миомир Кецманович и хорват Марин Чилич.
Действующим чемпионом соревнований является американец Томми Пол.
