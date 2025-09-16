Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Сборная Италии по теннису вышла в полуфинал Кубка Билли Джин Кинг

Сборная Италии по теннису вышла в полуфинал Кубка Билли Джин Кинг
Комментарии

Сборная Италии по теннису вышла в полуфинал Кубка Билли Джин Кинг — 2025, который проходит с 16 по 21 сентября в китайском Шэньчжэне. В матче 1/4 финала итальянки обыграли команду Китая. Итоговый счёт — 2:0.

В первом поединке итальянка Элизабетта Коччаретто одолела Юань Юэ. Встреча завершилась со счётом 4:6, 7:5, 7:5. Второй поединок между Жасмин Паолини (Италия) и Ван Синьюй (Китай) остался также за представительницей Италии — 4:6, 7:6, 6:4.

Действующими обладательницами Кубка Билли Джин Кинг являются теннисистки сборной Италии. В полуфинале итальянские теннисистки встретятся с победительницами матча между сборными Испании и Украины.

Материалы по теме
Тинейджеры по стопам Мирры покоряют WTA! Сразу две юные теннисистки взяли дебютные титулы
Тинейджеры по стопам Мирры покоряют WTA! Сразу две юные теннисистки взяли дебютные титулы
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android