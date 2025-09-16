Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Расписание турнира WTA-500 в Сеуле на 17 сентября

17 сентября продолжится основной турнир категории WTA-500 в Сеуле (Южная Корея). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием его третьего игрового дня.

Теннис. Турнир WTA-500, Сеул. первый/второй круг. Расписание игрового дня на 17 сентября (время московское):

6:00 — Анастасия Захарова (Россия, LL) — Сорана Кырстя (Румыния, SR);

7:30 — Диана Шнайдер (Россия, 5) — Кэти Макнелли (США, Q) — 2:6, 6:2;

8:00 — Эмма Радукану (Великобритания, 8) — Жаклин Кристиан (Румыния);

8:15 — Сюзан Ламенс (Нидерланды, LD) — Татьяна Мария (Германия);

9:30 — Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия, 6) - Да Ён Бэк (Южная Корея, WC);

11:30 — Майя Джойнт (Австралия) — Софья Кенин (США, 7);

13:30 — Клара Таусон (Дания, 3) — Ева Лис (Германия);

Напомним, во вторник, 16 сентября, из-за продолжающихся дождей успели провести только один целый матч с участием чешки Барборы Крейчиковой и россиянки Татьяны Прозоровой (6:2, 6:1).

Призовой фонд турнира в Сеуле составил $ 1 064 510. Его действующей чемпионкой является Беатрис Хаддад-Майя.