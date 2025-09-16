Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Девушка Димитрова поделилась видео, где болгарин тренируется спустя два дня после травмы

Девушка Димитрова поделилась видео, где болгарин тренируется спустя два дня после травмы
Комментарии

Девушка 28-й ракетки мира Григора Димитрова, мексиканская актриса Эйса Гонсалес в социальных сетях опубликовала пост, где болгарин тренируется с рукой на перевязи спустя два дня после тяжёлой травмы.

«Два дня после травмы. Его ничего не останавливает. Самый трудолюбивый из всех, кого я знаю. Самый дисциплинированный», — подписала видео Гонсалес и отметила аккаунт Димитрова в социальных сетях.

Напомним, Григор Димитров получил травму во время Уимблдона-2025, ведя 2:0 по сетам в матче 1/8 финала с итальянским теннисистом Янником Синнером (6:3, 7:5, 2:2 — отказ). Позднее стало известно, что болгарин получил частичный разрыв большой грудной мышцы.

Материалы по теме
Рууд, Пол, Шаповалов и Димитров заявились на турнир ATP-250 в Стокгольме
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android