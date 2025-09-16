Девушка Димитрова поделилась видео, где болгарин тренируется спустя два дня после травмы

Девушка 28-й ракетки мира Григора Димитрова, мексиканская актриса Эйса Гонсалес в социальных сетях опубликовала пост, где болгарин тренируется с рукой на перевязи спустя два дня после тяжёлой травмы.

«Два дня после травмы. Его ничего не останавливает. Самый трудолюбивый из всех, кого я знаю. Самый дисциплинированный», — подписала видео Гонсалес и отметила аккаунт Димитрова в социальных сетях.

Напомним, Григор Димитров получил травму во время Уимблдона-2025, ведя 2:0 по сетам в матче 1/8 финала с итальянским теннисистом Янником Синнером (6:3, 7:5, 2:2 — отказ). Позднее стало известно, что болгарин получил частичный разрыв большой грудной мышцы.