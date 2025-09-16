Рыбакина поделилась ожиданиями от игр за сборную Казахстана на Кубке Билли Джин Кинг

Чемпионка Уимблдона-2022, 10-я ракетка мира Елена Рыбакина высказалась о предстоящем выступлении за сборную Казахстана на Кубке Билли Джин Кинг.

«Подготовка к каждому турниру у меня примерно одинаковая. В Америке я сыграла достаточно много матчей, что, безусловно, пошло в плюс. В Нью-Йорке на US Open получила небольшую травму, поэтому пришлось взять паузу и больше внимания уделить восстановлению. Сейчас я уже несколько дней тренируюсь здесь, впереди еще пара дней, так что подготовка проходит успешно. Конечно, сборная США – одна из сильнейших команд мира. Я уже не раз играла против Пегулы, с Наварро у нас тоже были непростые матчи. Командные турниры отличаются от индивидуальных: другое давление, другая психология. Но у нас есть все шансы, и мы будем стараться показать лучший результат. Посмотрим, как всё сложится», – приводит слова Рыбакиной Федерация тенниса Казахстана.

С 16 по 21 сентября Елена Рыбакина примет участие в финальной части Кубка Билли Джин Кинг в составе сборной Казахстана. Соревнования пройдут в Шэньчжэне (Китай).