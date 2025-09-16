Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Рыбакина поделилась ожиданиями от игр за сборную Казахстана на Кубке Билли Джин Кинг

Рыбакина поделилась ожиданиями от игр за сборную Казахстана на Кубке Билли Джин Кинг
Аудио-версия:
Комментарии

Чемпионка Уимблдона-2022, 10-я ракетка мира Елена Рыбакина высказалась о предстоящем выступлении за сборную Казахстана на Кубке Билли Джин Кинг.

«Подготовка к каждому турниру у меня примерно одинаковая. В Америке я сыграла достаточно много матчей, что, безусловно, пошло в плюс. В Нью-Йорке на US Open получила небольшую травму, поэтому пришлось взять паузу и больше внимания уделить восстановлению. Сейчас я уже несколько дней тренируюсь здесь, впереди еще пара дней, так что подготовка проходит успешно. Конечно, сборная США – одна из сильнейших команд мира. Я уже не раз играла против Пегулы, с Наварро у нас тоже были непростые матчи. Командные турниры отличаются от индивидуальных: другое давление, другая психология. Но у нас есть все шансы, и мы будем стараться показать лучший результат. Посмотрим, как всё сложится», – приводит слова Рыбакиной Федерация тенниса Казахстана.

С 16 по 21 сентября Елена Рыбакина примет участие в финальной части Кубка Билли Джин Кинг в составе сборной Казахстана. Соревнования пройдут в Шэньчжэне (Китай).

Материалы по теме
Топ-матчи среды: Бразилия и Аргентина в отборе к ЧМ, Евробаскет, теннис и КХЛ
Топ-матчи среды: Бразилия и Аргентина в отборе к ЧМ, Евробаскет, теннис и КХЛ
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android