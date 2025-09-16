«Разве они не ядовитые?» Американская теннисистка пожаловалась на питание в Китае

Первая ракетка мира в парном разряде американская теннисистка Тэйлор Таунсенд пожаловалась на качество питания в Шэньчжэне (Китай).

«Честно говоря, я просто в шоке от увиденного на ужине. Эти люди буквально убивают лягушек. Разве они не ядовитые? Разве не от них появляются бородавки, нарывы ​​и всё такое? И то, что всё это тушится с чили, перцем и луком. Ого, вы действительно сделали из этого блюдо. В общем, я бы поставила этому твердые 2 из 10, потому что это просто безумие», — сказала Таунсенд на своей странице в социальных сетях.

С 16 по 21 сентября Таунсенд примет участие в финальной части Кубка Билли Джин Кинг в составе сборной США. Соревнования пройдут в Шэньчжэне (Китай).