Теннис

«До сих пор не смотрел его». Фоньини — о последнем матче в карьере с Алькарасом

«До сих пор не смотрел его». Фоньини — о последнем матче в карьере с Алькарасом
Итальянский теннисист Фабио Фоньини высказался о своём последнем матче в карьере с испанцем Карлосом Алькарасом в первом круге Уимблдона-2025.

Уимблдон (м). 1-й круг
30 июня 2025, понедельник. 15:40 МСК
Фабио Фоньини
138
Италия
Фабио Фоньини
Ф. Фоньини
Окончен
2 : 3
1 2 3 4 5
             
5 		7 7 5 6 1
7 		6 5 7 2 6
             
Карлос Алькарас
2
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

«Теперь, когда всё кончено, я думаю, что принял лучшее решение. Это витало в воздухе, я несколько раз спрашивал: «Почему продолжаю?». Потратил нужное время, чтобы принять решение, которое больше не мог откладывать. Даже представить себе такой матч не мог. До сих пор не смотрел его, мне даже не удалось пересмотреть лучшие моменты, но я бы хотел, потому что, судя по тому, что я видел, болельщики отлично провели время. Накануне вечером я не мог заснуть. У меня было только одно желание: попытаться получить удовольствие и сыграть хороший матч. Ненавидел это слово — веселье — на протяжении всей своей карьеры, оно мне не нравилось. Вместо этого я взял его с собой на последний поединок своей карьеры, где оторвался по полной», — приводит слова Фоньини Corriere dello Sport.

